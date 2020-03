Een kind is maandag in de Egeïsche zee bij het Griekse eiland Lesbos verdronken toen een boot kapseisde. Dat melden de Griekse autoriteiten. Het is de eerste dode die is gevallen sinds de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de grens met Europa opende en duizenden vluchtelingen de grens met Europa probeerden te bereiken.

De Griekse politie heeft maandag gemeld dat zondagochtend minstens duizend migranten de Oost-Egeïsche eilanden van hebben Griekenland bereikt. In totaal hebben meer dan 10.000 vluchtelingen geprobeerd om land aan de grens over te steken.

Op de eilanden Lesbos en Chios vielen eerder al tientallen gewonden bij gevechten tussen bewoners van de eilanden en de Griekse politie. De Griekse regering heeft het plan om nieuwe kampen te bouwen waar asielzoekers kunnen verblijven. Bewoners hebben tevens de wegen naar vluchtelingenkamp Moria op Lesbos geblokkeerd. Ook hebben eilandbewoners een boot met vluchtelingen weggeduwd, waardoor deze niet kon aanmeren.

67 Video Inwoners Lesbos blokkeren migranten en belagen journalist

Het Rode Kruis meldt dat er afgelopen vrijdag direct een team van de Turkse Rode Halve Maan naar de eilanden is afgereisd. Volgens de hulporganisatie bleek daar inderdaad een sterke toename van het aantal vluchtelingen te zijn. Momenteel worden er warme maaltijden, water en winterkleding uitgedeeld.

Het besluit van Erdogan om de grens met Europa te openen lijkt bedoeld om de Europese Unie onder druk te zetten om niet afzijdig te blijven in het conflict in de Syrische provincie Idlib. Donderdag werd daar een bombardement uitgevoerd, waarbij 33 Turkse militairen omkwamen.