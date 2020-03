Voor het eerst in 240 dagen woeden er geen enkele natuurbranden in de Australische deelstaat New South Wales, aldus de brandweer van de deelstaat maandagochtend (Nederlandse tijd). Sinds juli werd Australië geteisterd door heftige bosbranden met dodelijke gevolgen, waarbij New South Wales het zwaarst werd getroffen.

De brandweer moest maandenlang met man en macht vechten tegen de vuurzeeën, maar kreeg uiteindelijk hulp van forse regenval begin februari.

Halverwege die maand meldde de lokale brandweer van New South Wales al dat het vuur onder controle was en men zich kon focussen op het herbouwen van de regio. Nu is er officieel geen brand meer te vinden in het gebied. Wat de situatie is in de andere door branden getroffen deelstaten, zoals Queensland en Victoria, is niet bekend.

De bosbranden in Australië woedden al maanden en sinds september kwamen hierbij ook mensen om het leven. Minstens dertig personen kwamen om het leven. Naar schatting gingen miljoenen hectaren aan natuur verloren en kwamen miljarden dieren om in de branden.

De Australische premier Scott Morrison heeft een zogeheten Royal Commission ingesteld die naar onder meer de invloed van het klimaat op de branden zal kijken.