Pete Buttigieg heeft in de nacht van zondag op maandag bekendgemaakt dat hij uit de Democratische voorverkiezingen stapt. Omdat miljardair Tom Steyer een dag eerder al uit de race stapte, zijn er nog zes kandidaten over. Joe Biden lijkt in aanloop naar 'Super Tuesday' te gaan profiteren van het vertrek van Buttigieg.

De 38-jarige 'Mayor Pete' was de jongste kandidaat die ooit een gooi deed naar het Amerikaanse presidentschap en was de eerste openlijk homoseksuele kandidaat die een grote, nationale campagne op touw heeft gezet.

Volgens Buttigieg was het doel van zijn campagne altijd om de huidige president Donald Trump te verslaan. "Op dit punt in de verkiezingen moet ik inzien dat het stopzetten van mijn campagne daar momenteel de beste stap voor is. De Democratische kiezers moeten samenkomen en één sterke leider kiezen", aldus Buttigieg tijdens een bijeenkomst in zijn geboortestad South End, waar hij eerder burgemeester was.

Buttigieg won verrassend de eerste voorverkiezingen in Iowa met miniem verschil van senator Sanders. In de weken daarna verloor hij het momentum en liep hij bij verkiezingen in New Hampshire, Nevada en zondag ook South Carolina achter de feiten aan, waardoor hij qua kiesmannen op achterstand werd gezet.

Buttigieg geen fan van Sanders, Biden maakt kans op extra kiezers

Het was alom bekend dat Buttigieg geen fan was van de socialistische ideeën van Sanders. Hij riep zijn achterban meermaals op om de 78-jarige senator te negeren omdat "zijn ideeën een onrustige toekomst voorspellen".

Verwacht wordt dat de meeste kiezers overstappen op ex-vicepresident Biden, die na vier voorverkiezingen tweede staat achter Sanders, al heeft Buttigieg geen kandidaat uitgelicht die hij vanaf nu openlijk steunt.

De terugtrekking van Buttigieg komt op een cruciaal punt in de verkiezingen. Dinsdag mogen stemmers in veertien Amerikaanse staten naar de stembus en staan ruim een derde van alle gedelegeerden op het spel. Als Sanders tijdens 'Super Tuesday' een grote overwinning boekt, zal hij door de andere kandidaten niet meer te achterhalen zijn.