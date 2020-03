Een Amerikaanse man is deze week gearresteerd nadat hij zijn drie kinderen van vier, vijf en zeven jaar oud thuis alleen achterliet om af te reizen naar een hotel waar hij seks wilde hebben met een veertienjarig kind, melden Amerikaanse media zondag.

De 37-jarige Robert Michael Berry dacht via de datingapp Skout een seksafspraak te hebben gemaakt met een veertienjarige. Die bleek echter niet te bestaan: een detective had het account aangemaakt en arresteerde Berry bij zijn aankomst in het hotel Holiday Inn.

Doordat hij zijn kinderen thuis aan hun lot heeft achtergelaten, wordt Berry onder meer aangeklaagd voor verwaarlozing van kinderen. Verder wordt hij verdacht van het onwettige gebruik van een mobiele telefoon en het reizen om een minderjarige te ontmoeten.