De voormalig Amerikaanse vicepresident Joe Biden heeft een eerste Democratische voorverkiezing op zijn naam geschreven. Op de exacte uitslag wordt nog gewacht, maar Biden stond bij voorlopige resultaten met 49 procent van de stemmen bijna 30 procentpunten voor op senator Bernie Sanders, die tweede werd. De overwinning van Biden vindt plaats vlak voor een cruciaal punt in de verkiezing: dinsdag mogen kiezers in veertien staten naar de stembus.

Biden wint sowieso 27 gedelegeerden in South Carolina en kreeg zoveel stemmen op zijn naam, dat hij qua totale hoeveelheid steun van de kiezers, de popular vote, Sanders al voorbij is. "Onze campagne is, ondanks reportages in de media, niet dood", jubelde Biden bij een verkiezingsbijeenkomst.

Sanders volgt op de tweede positie met 20 procent van de kiezers, goed voor negen kiesmannen. Miljardair Tom Meyer volgt met 11,4 procent van de stemmen op de derde plaats. Dat teleurstellende resultaat bleek voor hem de reden om zijn presidentiële campagne per direct te stoppen: Meyer had vol ingezet op South Carolina en spendeerde tientallen miljoenen euro's uit eigen zak in de staat.

Tussenstand gewonnen kiesmannen per kandidaat: Bernie Sanders: 53 kiesmannen

Joe Biden: 41

Pete Buttigieg: 26

Elizabeth Warren: 8

Amy Klobuchar: 7

Om de presidentiële nominatie van het Democratische kamp te winnen, moet een kandidaat 1.991 kiesmannen achter zich krijgen. Er zijn in totaal 3.979 kiesmannen te winnen.

Meyer sprak bij zijn verkiezingsbijeenkomst dat hij "geen pad meer naar de presidentiële nominatie ziet". De 78-jarige Sanders reageerde schouderophalend op de eerste uitslagen: "Je kan niet alle voorverkiezingen winnen", aldus de senator uit Vermont.

Biden pakt momentum in aanloop naar 'Super Tuesday'

Met de verkiezingsoverwinning pakt Biden het momentum in aanloop naar 'Super Tuesday'. Dinsdag wordt er niet in één, maar in veertien verschillende Amerikaanse staten gestemd voor ongeveer een derde van alle beschikbare kiesmannen. De verkiezingscampagne van Biden zou na de exitpolls een recordhoeveelheid donaties hebben ontvangen.

Biden liep bij eerdere voorverkiezingen tot dusver achter de feiten aan en moest toezien hoe senator Sanders in New-Hampshire en Nevada de meeste stemmen kreeg, terwijl oud-burgemeester van Indiana Pete Buttigieg in Iowa als winnaar uit de bus kwam. Voorafgaand aan de verkiezingen werd Biden als topfavoriet voor de zege gezien, maar na de teleurstellende resultaten viel hij in de peilingen terug.

Tijdens 'Super Tuesday' wordt er ook met hoge verwachtingen gekeken naar Michael Bloomberg. De miljardair liet tot dusver alle vier eerdere voorverkiezingen liggen en probeerde zichzelf zoveel mogelijk op de kaart te zetten in de veertien staten die dinsdag voor het grijpen liggen.