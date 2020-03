De Slowaakse oppositiepartij Ordinary People (OLANO) heeft de parlementaire verkiezingen zondag zo goed als gewonnen. Nadat ruim 96 procent van de stemmen zijn geteld gaat OLANO aan de leiding met een kwart van de stemmen.

Na OLANO volgt de centrum-linkse partij Smer met 18,5 procent, dat de vorige verkiezingen nog wonmet 49 van de 150 zetels. De Slowaakse premier Peter Pellegrini erkende namens Smer in de nacht van zaterdag op zondag een verkiezingsnederlaag te hebben geleden. Zijn partij boekte het slechtste resultaat sinds 2002.

Het waren de eerste verkiezingen in Slowakije sinds in februari 2018 onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnírová werden doodgeschoten. Hun dood leidde tot massademonstraties tegen corruptie in het Centraal-Europese land en het aftreden van voormalig premier Robert Fico.

De pro-Europese partij OLANO boekte de laatste weken veel terreinwinst op andere politieke partijen door een intensieve anti-corruptiecampagne te voeren. Leider Igor Matovic reisde door het land met het motto "samen verslaan we de maffia in Slowakije".

Een centrumrechtse coalitie met diverse liberale en conservatieve partijen ligt volgens analisten in het verschiet, schrijft persbureau Reuters.