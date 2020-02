Bij een auto-ongeluk in de Duitse stad Essen zijn zaterdag zeker twaalf mensen gewond geraakt, melden verschillende Duitse media. Volgens de politie zijn drie gewonden in levensgevaar. Nog eens drie anderen zouden zwaargewond zijn geraakt.

Het ongeluk gebeurde op een plek waar trampassagiers op de weg uitstappen. Het overige verkeer moet voor een rood stoplicht wachten. Een vrouw van 81 zou met haar auto op mensen bij de tramhalte zijn ingereden.

Het is niet duidelijk waarom de vrouw door rood reed. Volgens de Duitse omroep WDR waren er geen remsporen op het wegdek te zien na het ongeluk. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de vrouw het stoplicht over het hoofd heeft gezien of dat er een defect aan haar auto was. De politie gaat er niet van uit dat er opzet in het spel was.

Ook de automobilist zelf en een inzittende van de auto raakten gewond.