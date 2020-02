Luchtaanvallen van het Syrische regeringsleger in de Syrische provincie Idlib hebben in de nacht van donderdag op vrijdag aan ten minste 33 Turkse militairen het leven gekost, meldt de gouverneur van de Turkse provincie Hatay dat aan Syrië grenst. Nog niet eerder kwamen er op één dag zoveel Turkse soldaten om het leven in het gebied.

In het land woedt al negen jaar lang een burgeroorlog tussen rebellen en het Syrische regeringsleger van president Bashar Al Assad, dat met steun van Rusland en Iran momenteel het laatste rebellenbolwerk te veroveren. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stuurde sinds begin februari ruim vijfduizend militairen naar Idlib, om de Syrische rebellen te ondersteunen.

Turkije is al jarenlang bondgenoot van de rebellen in Syrië en heeft veel baat bij de aanwezigheid van de groepering in het land. Als de rebellen worden verdreven, is de oppositie weggespeeld en heeft de Syrische regering vrij spel. Turkije kan dan amper meer invloed uitoefenen op de koers die het land inzet voor de toekomst, terwijl het zelf 3,6 miljoen vluchtelingen uit het land heeft opgevangen.

'Syrische regeringsleger moet zich dit weekend terugtrekken'

Bij gevechten zijn in totaal 54 Turkse militairen om het leven gekomen. Erdogan waarschuwde al meermaals dat "bij de volgende gewonde Turkse soldaat, er vergeldingsacties volgen". Ook moet het Syrische regeringsleger zich dit weekend terugtrekken achter een bestandslijn die in samenwerking met Rusland en Iran in 2017 is gecreëerd. Gebeurt dat niet, dan zou Turkije zelf in actie treden.

Na de luchtaanval trok het Turkse kabinet zich terug in een spoedzitting om zich te beraden op verdere acties. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, riep nadrukkelijk op tot de-escalatie in het gebied, terwijl de Verenigde Staten het geweld tegen Turkse soldaten veroordeelde.

Door de strijdende partijen zijn honderdduizenden Syriërs hun huis kwijtgeraakt. Zij zitten vast tussen het oprukkende Syrische leger en de rebellen, nabij de Turkse grens. Die is echter gesloten, omdat Erdogan niet meer Syrische vluchtelingen wil toelaten.