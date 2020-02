Een rechter in India die kritiek had geuit op het geweld in de hoofdstad New Delhi is overgeplaatst naar een andere functie, meldt BBC News donderdag. Het is al maanden onrustig in het land, sinds een omstreden immigratiewet werd aangenomen. Sinds zondag zijn tientallen mensen overleden door rellen. Ook zijn er minstens tweehonderd mensen gewond geraakt.

De rechter, S. Muralidhar, sprak zich woensdag uit tegen de regering en politie. Later die dag werd zijn overplaatsing afgedwongen. De Indiase regering ontkent dat de overplaatsing een politiek motief had.

De rechter had zijn vertrek twee weken geleden, voor het uitbreken van de rellen, al aangekondigd, maar volgens critici heeft de overplaatsing nu versneld plaatsgevonden vanwege zijn kritische uitspraken. Muralidhar drong er bij de politie op aan om prijs te geven hoe klachten worden bijgehouden. Ook drong hij er bij de regering op aan dat slachtoffers van de rellen worden opgevangen en een medische behandeling krijgen.

De onrust in India ontstond in december, nadat premier Narendra Modi een controversiële immigratiewet goedkeurde. Door die wet kunnen Islamitische minderheden uit buurlanden Afghanistan, Bangladesh en Pakistan niet de Indiase nationaliteit krijgen.

Die mogelijkheid is er alleen voor niet-Islamitische minderheden uit die landen, zoals christenen, hindoes en sikhs. Onder meer de Verenigde Naties hebben zich tegen de wet uitgesproken. Volgens critici is de wet racistisch en ondermijnt deze de seculiere grondwet van India.

Tientallen doden bij rellen

Zondag braken er rellen uit in de Indiase hoofdstad tussen duizenden voor- en tegenstanders van de omstreden wet. De politie heeft geprobeerd de menigte met traangas en rookbommen uit elkaar te drijven. Inmiddels zouden ook veel moslims op straat worden aangevallen.

Tot nu toe zijn er minstens 37 mensen om het leven gekomen bij de rellen. Het zijn de dodelijkste rellen in India in tientallen jaren.