Het Britse hof van beroep staat luchthaven Heathrow niet toe om uit te breiden. De rechter heeft donderdag besloten dat het vliegveld in de uitbreidingsplannen onvoldoende rekening houdt met de Britse klimaatplannen.

De Britse regering wil een derde baan aanleggen om het capaciteitstekort op de luchthaven aan te kunnen. De aanleg van die baan zou ongeveer 16 miljard euro kosten. Er is al jaren onenigheid over de uitbreidingsplannen.

Klimaatactivisten en omwonenden protesteerden tegen de uitbreiding van Heathrow. Het plan zou niet samengaan met de toezeggingen die het Britse parlement heeft gedaan om klimaatverandering tegen te gaan. De plannen zouden juist bijdragen aan milieuvervuiling. Omwonenden waren daarnaast bang voor geluidsoverlast en toenemende verkeersdrukte.

Ook de Britse premier Boris Johnson is fel tegenstander van de plannen van de luchthaven. Tijdens zijn verkiezingscampagne vorig jaar beloofde hij de uitbreiding tegen te houden.

De rechter wil de derde baan pas toestaan als deze past binnen het klimaatbeleid van het Verenigd Koninkrijk. De regering moet de plannen nu opnieuw aanpassen.

Volgens voorstanders is de uitbreiding nodig om ervoor te zorgen dat het land na de Brexit handel kan blijven voeren met andere landen. De laatste keer dat er een volledige baan werd bijgebouwd in Londen was zeventig jaar geleden. Heathrow is de drukste vlieghaven van Europa, maar als de luchthaven niet kan uitbreiden, neemt Parijs in de komende jaren hoogstwaarschijnlijk die positie over.