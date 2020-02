Een pas ontslagen werknemer heeft woensdag bij een schietpartij op het terrein van bierbrouwerij Molson Coors in de Amerikaanse stad Milwaukee vijf collega's gedood. Daarna beroofde hij zichzelf van het leven.

De schietpartij vond rond 14.00 uur (lokale tijd) plaats. Toen de politie ter plaatse kwam, vond zij de dode schutter. Naast de doodgeschoten werknemers wist de dader niemand te verwonden.

Na onderzoek van het terrein en de bebouwing van de bierbrouwerij kwam de politie tot de conclusie dat de man alleen handelde.

De dader is een 51-jarige man uit Milwaukee. Volgens omroep ABC was deze man eerder op de dag ontslagen. Hij verliet het terrein om even later met een geweer terug te keren.

Molson Coors is een van de grootste brouwerijen in de Verenigde Staten. Het bedrijf in Milwaukee, in de staat Wisconsin, brouwt bieren van onder meer de populaire merken Miller en Coors. Ook wordt er bier van het Nederlandse merk Grolsch voor de Amerikaanse markt gebrouwen.