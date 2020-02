Een Spaanse carnavalsgroep die tijdens een carnavalsoptocht optrad met een Holocaustthema heeft woensdag excuses gemaakt, nadat hun optreden tot veel ophef zorgde bij Joodse mensenrechtengroepen en de ambassade van Israël in Madrid.

De vereniging trad op met een gaskamer als praalwagen. De leden waren verkleed als nazisoldaten met geweren en gevangenen gekleed in de uniformen van de concentratiekampen.

De groep heeft excuses aangeboden aan de Joodse gemeenschap in Spanje over de carnavalsoptocht in het dorp Campo de Criptana, ongeveer 110 kilometer ten zuidoosten van Madrid. "Wij bieden onze excuses aan voor het verdriet dat wij hebben veroorzaakt. Onze intentie was goed, we wilden geen haat oproepen", zegt de woordvoerder van de carnavalsvereniging. Ook een woordvoerder van de organisatie van de carnavalsoptocht zegt dat de groep de slachtoffers van de Holocaust wilde eren.

De Israëlische ambassade in Madrid heeft de show veroordeeld en noemt het "gemeen en vreselijk". Volgens de ambassade maakt het optreden de zes miljoen Joden die werden vermoord door de nazi's belachelijk. De minister van Buitenlandse Zaken, Arancha Laya, noemde de optocht "het niet serieus nemen van de Holocaust".

Alle optochten die nog gepland stonden, heeft de groep afgelast. Ook is de Facebook-pagina van de groep verwijderd.

Afgelopen zondag kwam ook een carnavalsoptocht in het Belgische Aalst onder vuur te liggen. In de optocht kwamen Joodse karikaturen voorbij. Er ontstond veel ophef over de karikaturen. Verschillende Joodse organisaties veroordeelden het gebruik van de Joodse stereotypen.