De politie in het Afrikaanse land Niger heeft woensdag met behulp van de internationale politieorganisatie Interpol een grootschalig mensenhandelnetwerk opgerold. 232 slachtoffers zijn bevrijd uit hun benarde situatie, onder wie 46 kinderen die bijna allemaal als illegale sekswerkers werden ingezet.

Het jongste slachtoffer was tien jaar oud. De kinderen werden ingezet in hostels en achterstandswijken met als doel om zoveel mogelijk geld te verdienen. Volgens Interpol hebben de kinderen veel fysieke problemen en HPV-infecties opgelopen, die op den duur kunnen leiden tot (baarmoederhals)kanker of genitale wratten.

Negen kinderen werden niet gedwongen tot het verrichten van seksuele handelingen; zij werden als bedelaars op de straat geposteerd, nabij busstations en supermarkten. Alle jonge slachtoffers zijn teruggebracht naar hun families, aldus Interpol.

Behalve de kinderen werden ook 180 Ghanese mannen bevrijd die online banen waren beloofd, maar bij aankomst in Niger werden vastgezet en onder dwang illegale werkzaamheden moesten verrichten.

Ruim honderd politiemedewerkers ingezet in operatie

In hoofdstad Niamey werkten ruim honderd politiemedewerkers mee aan een onbekende hoeveelheid invallen en huiszoekingen. Achttien verdachten zijn aangehouden en zitten vast op verdenking van mensenhandel en misdaden tegen kinderen.

De operatie vond eind januari al plaats en was Sarraounia genoemd, wat in de moedertaal Hausa binnen Niger 'koningin' of 'vrouwelijke leider' betekent.

Secretaris-generaal Jürgen Stock van Interpol veroordeelt de mensenhandelaren in een verklaring. "Of het nu gaat om kinderen, mannen of vrouwen: mensenhandelaren tonen geen interesse in hun fysieke en geestelijke gezondheid. Zij beschouwen hun slachtoffers simpelweg als een manier om geld te verdienen."