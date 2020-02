Het Amerikaanse hof van beroep heeft woensdag een uitspraak van een federale rechter teruggedraaid. Eerder bepaalde de rechter dat het Amerikaanse ministerie van Justitie de betaling van toelages voor zogeheten 'veilige havens' niet mocht blokkeren. Het hof van beroep heeft nu bepaald dat dit wel mag. 'Veilige havens' (sanctuary cities) zijn steden en staten die weigeren mee te werken aan een strenger uitzetbeleid voor mensen zonder verblijfsvergunning.

In 2017 verbood een federale rechter het Amerikaanse ministerie van Justitie de betaling van toelages voor openbare veiligheid aan de 'veilige havens' te blokkeren. In de uitspraak werd gezegd dat het ministerie niet bevoegd was om voorwaarden die te maken hebben met immigratie op toelages te leggen.

De uitspraak van het hof betekent een overwinning voor de Amerikaanse president Donald Trump die de eerdere beslissing al jaren probeert aan te vechten. De regering van Trump mag volgens de nieuwe uitspraak miljoenen dollars aan toelages inhouden van de staten en steden.

Zeven staten en New York City klaagden het ministerie in 2017 aan, nadat Jeff Sessions, destijds minister van Justitie, mededeelde dat het toelages zou inhouden van lokale regeringen die weigerden informatie te delen over illegale immigranten en toegang te verlenen tot lokale huizen van bewaring en gevangenissen.

Sessions wilde de uitbetaling van bepaalde federale toelages voor publieke veiligheid aan die steden stopzetten als strafmaatregel.