Het parlement in Schotland heeft dinsdag een wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt voor vrouwen om gratis menstruatieproducten te krijgen. Schotland is het eerste land dat deze maatregel neemt in de strijd tegen menstruatiearmoede. De beslissing gaat voor alle Schotse vrouwen gelden.

Het wetsvoorstel legt de Schotse regering de verplichting op om ervoor te zorgen dat vrouwen voortaan gratis menstruatieproducten op alle openbare plaatsen, zoals buurthuizen, jeugdclubs en apotheken, kunnen halen. Het wetsvoorstel is onderdeel van een groter plan om menstruatiearmoede aan te pakken. Veel vrouwen in Schotland hebben te weinig geld voor de aanschaf van de producten.

112 leden van het Schotse parlement stemden in met het wetsvoorstel. Niemand stemde tegen. Er kunnen nog wel wijzigingen voorgesteld worden. Het plan gaat naar schatting omgerekend 25 miljoen euro per jaar kosten.

Volgens een initiatiefnemer van het voorstel, Monica Lennon, betekent het aannemen van de wet "een mijlpaal in de strijd voor het normaliseren van menstruatie in Schotland" en zendt het een signaal uit dat het parlement in Schotland gendergelijkheid serieus neemt.

Sinds 2018 konden studenten in Schotland al gratis maandverband en tampons halen. Sinds dat jaar worden deze menstruatieproducten al gratis aangeboden op scholen en universiteiten in het hele land.