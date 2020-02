Bij felle protesten in de Indiase hoofdstad New Delhi voor en tegen de omstreden nieuwe burgerschapswet zijn de afgelopen dagen tenminste negentien mensen gedood. Dat meldt een hooggeplaatste ziekenhuisofficial tegen persbureau Reuters.

Vijftien mensen zouden daarnaast in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Duizenden voor- en tegenstanders van de wet staan tegenover elkaar in de straten van New Delhi, de politie probeert de menigte met traangas en rookbommen uit elkaar te drijven.

De protesten vallen samen met het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan het land.

Het is onrustig in New Delhi vanwege de wet, die critici omschrijven als racistisch. Met de nieuwe wet mogen religieuze minderheden uit buurlanden Bangladesh, Pakistan en Afghanistan de Indiase nationaliteit krijgen. De wet geldt voor ongedocumenteerde christenen, hindoes en sikhs, maar niet voor moslims.

Daarmee zou de wet van de hindoenationalistische regering van premier Narendra Modi de Indiase seculiere grondwet ondermijnen, zeggen tegenstanders.

In december vorig jaar werd de wet goedgekeurd in het Indiaanse parlement, en toen gingen ook duizenden demonstranten door heel India de straat op en vielen er meer dan 1.500 doden.