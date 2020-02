In de Duitse plaats Erkelenz is een besmetting met het coronavirus vastgesteld, melden lokale media dinsdag. Erkelenz ligt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en bevindt zich zo'n 20 kilometer van de grens met Nederland.

Het is de eerste besmetting in Noordrijn-Westfalen, een deelstaat met ruim 17,5 miljoen inwoners.

De besmetting zou volgens lokale media bevestigd zijn door de brandweer van Düsseldorf en een hoge functionaris binnen het lokale regiobestuur van Erkelenz.

Over de identiteit van de persoon is vooralsnog niets bekend. Ook is onduidelijk of de patiënt naar een land is gereisd waar de uitbraak verder gevorderd is, zoals Italië. De man is in een speciale ambulance naar het universiteitsziekenhuis van Düsseldorf gebracht.

Eerder op de dag bleek ook een 25-jarige man in de deelstaat Baden-Württemberg besmet te zijn. Hij was 17 februari uit Milaan teruggekeerd.

Inmiddels zijn in zes Europese landen besmettingen met het COVID-19-virus vastgesteld: Italië, Spanje, Zwitserland, Kroatië, Oostenrijk en Frankrijk. Veruit de meeste besmettingen zijn aangetroffen in Noord-Italië, rondom Milaan.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) noemde het risico op een besmetting met het coronavirus in Europa dinsdag nog steeds laag tot matig, onder meer vanwege de rigoureuze maatregelen die worden genomen om het virus in te dammen.