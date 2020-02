De 29-jarige Duitser die maandag met zijn auto inreed op een carnavalsoptocht in de Duitse plaats Volkmarsen, wordt verdacht van onder meer meervoudige poging tot moord, melden Duitse media dinsdag.

De politie stelde het aantal gewonden dinsdag vast op 61 personen, onder wie twintig kinderen. Een deel van hen bevindt zich in kritieke toestand. Eerder sprak de politie van 30 gewonden en vervolgens van 52.

Naast meervoudige poging tot moord wordt de verdachte, die Maurice P. heet, verdacht van zware mishandeling en een gevaarlijke ingreep in het verkeer.

Het motief van P. is nog onbekend. Een politiebron meldde eerder aan de Duitse krant Bild dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat het om een politiek gemotiveerde daad gaat.

Uit eerste resultaten van drank- en drugstesten blijkt dat P. waarschijnlijk niet dronken was tijdens de aanslag, maar dat dit nog niet uitgesloten is. Er wordt nog onderzocht of hij drugs had gebruikt.

'Hij keek leeg en leek tevreden'

Hulpverlener Lea-Sophie Schloemer werd bij haar keel gegrepen door P. terwijl ze zijn sleutel uit zijn auto probeerde te halen, vertelde ze in het Duitse televisieprogramma Welt. P.'s auto stond op dat moment stil.

Omstanders probeerden de hulpverlener te redden door op de man in te slaan. Maar het geweld en zijn daden deden weinig met P., aldus Schloemer.

"Hij zei geen woord. Hij keek je leeg en doods aan en leek zo tevreden. Het was verontrustend hoe tevreden hij leek", vertelde de hulpverlener.

Duitsland werd amper een week geleden ook al opgeschrikt door een incident met excessief geweld. In Hanau werden donderdag negen mensen met een migratieachtergrond doodgeschoten. De 43-jarige dader schoot ook zijn moeder dood en maakte daarna een einde aan zijn eigen leven.