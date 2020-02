Hosni Mubarak, de voormalige president van Egypte, is dinsdag op 91-jarige leeftijd overleden, meldt de Egyptische staatsomroep. Hij stierf op de intensive care van een ziekenhuis, waar hij lag na een operatie van enkele weken geleden.

Mubarak kwam in 1981 aan de macht in Egypte, nadat hij als vicepresident de doodgeschoten president Anwar Sadat moest opvolgen. Hij werd zelf in februari 2011 tijdens de Arabische Lente door militairen aan de kant geschoven.

Honderdduizenden demonstranten voerden voor Mubaraks vertrek achttien dagen lang onafgebroken actie tegen zijn autoritaire bewind. Het protest vond plaats op het Tahrirplein in de hoofdstad Caïro.

De voormalige leider van Egypte werd na zijn val beschuldigd van onder meer corruptie en verantwoordelijk gehouden voor de dood van 239 demonstranten. Voor zijn rol bij de dood van de actievoerders kreeg hij in 2012 een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Hij werd uiteindelijk echter vrijgesproken.

Ook werd Mubarak verdacht van misbruik van publiek geld. Hij werd in 2015 veroordeeld tot drie jaar celstraf voor corruptie. De oud-president lag vanwege zijn gezondheid in een militair ziekenhuis.

Mubarak werd twee maanden na zijn aftreden opgepakt. Tot zijn vrijspraak in 2017 zat hij in verschillende gevangenissen en militaire ziekenhuizen.