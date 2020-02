Voor het eerst is iemand in het zuiden van Italië besmet met het COVID-19-virus. Een toerist uit de Noord-Italiaanse stad Bergamo testte positief in een ziekenhuis in Palermo op Sicilië, meldt het Italiaanse persbureau ANSA dinsdag.

Volg de laatste ontwikkelingen over het virus in ons liveblog.

De patiënt, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, was op reis met vrienden. Die zijn samen met anderen met wie de toerist in contact is geweest, in quarantaine geplaatst op het eiland.

Tot hiervoor beperkten de besmettingen met het coronavirus in Italië zich alleen tot de noordelijke regio's Lombardije en Veneto. Met meer dan 220 infectiegevallen en zeven doden is Italië het zwaarst door het virus getroffen land in Europa.

Het openbare leven in Noord-Italië is deels stil te komen liggen. Onder meer voetbalstadions, bioscopen en theaters blijven leeg. Ook de beroemde kathedraal van Milaan is gesloten voor bezoekers. Het Carnaval van Venetië werd afgelopen weekend vroegtijdig stilgelegd.

40 Video Drone filmt spooksteden in Italië na uitbraak coronavirus

Toerismesector staat onder druk

Lombardije en Veneto zijn samen goed voor ongeveer de helft van de Italiaanse export. Ook de toerismesector, goed voor ongeveer 13 procent van het bruto binnenland product (bbp) in Italië staat onder druk door de virusuitbraak. Zo heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders afgeraden om naar bepaalde gemeenten in Italië te reizen.

Het virus begon zich afgelopen weekend plotseling rap te verspreiden in Italië. De bron van de uitbraak is nog onduidelijk.