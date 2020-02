De man die maandag inreed op een carnavalsstoet in de Duitse plaats Volkmarsen, was niet dronken, melden Duitse openbaar aanklagers dinsdag. Er zijn in totaal 52 mensen gewond geraakt, waaronder 18 kinderen. 35 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis, sommige in kritieke toestand.

Het motief van de 29-jarige man is nog onduidelijk, maar de Duitse politie vermoedt dat hij met kwade opzet op de feestvierders is ingereden. Hij werd direct na het incident opgepakt, maar moest aan zijn eigen verwondingen worden behandeld voordat hij kon worden verhoord.

Het is niet duidelijk of dat inmiddels is gebeurd. Volgens het Duitse medium BILD is de vermeende dader met ernstig hoofdletsel opgenomen in het ziekenhuis. Hoewel de man niet dronken was, moet nog worden vastgesteld of hij drugs heeft gebruikt.

Ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat de zilvergrijze Mercedes wegversperringen had omzeild en zeker 30 meter door de menigte heen reed. Toen de auto tot stilstand was gekomen, zou de bestuurder nog steeds geprobeerd hebben om gas te geven, al kon de politie dit niet bevestigen.

55 Video Auto die inreed op Duitse carnavalsparade onderzocht

Rosenmontag werd in Duitsland groots gevierd

Maandag werd in Duitsland en delen van Nederland Rosenmontag (Rozenmaandag) gevierd. De maandag geldt als hoogtepunt van het carnavalsweekend in Duitsland en trekt honderdduizenden mensen naar talloze georganiseerde carnavalsoptochten in het land. In de deelstaat Hessen werden alle andere carnavalsoptochten op laste van de politie uit voorzorg stilgelegd.

Duitsland werd amper een week geleden ook al opgeschrikt door een incident met excessief geweld. In Hanau werden donderdag negen mensen met een migratieachtergrond doodgeschoten. De 43-jarige dader schoot ook zijn eigen moeder dood en maakte daarna een einde aan zijn eigen leven.