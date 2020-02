Circa 90 procent van de tweehonderd steden met de meeste luchtvervuiling ter wereld liggen in India en China, blijkt dinsdag uit het World Air Quality Report 2019, een rapport van het Zwitserse bedrijf IQAir en Greenpeace.

De stad met de meest vervuilde lucht ter wereld is het Indiase Ghaziabad, een voorstad van New Delhi. In de top vijftig staan verder alleen Pakistaanse, Bengalese, Indonesisch en Mongolische steden. Pas op de zestigste plek staat de eerste niet-Aziatische plaats: het Zuid-Afrikaanse Hartbeespoort, vlak bij Pretoria.

In China is de luchtkwaliteit opnieuw verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. De concentratie fijnstof in steden daalde daar in een jaar tijd met 20 procent. Toch staan 117 Chinese steden in de top tweehonderd.

Het rapport richt zich op de hoeveelheid fijnere fractie van fijnstof (PM 2,5) in de lucht. Dat zijn zwevende deeltjes fijnstof met een diameter van minder dan 2,5 micrometer. De data in het rapport zijn afkomstig van meetstations in bijna vijfduizend steden die de luchtkwaliteit continu in de gaten houden.

'Culemborg Nederlandse gemeente met meest vervuilde lucht'

Lukavac in Bosnië en Herzegovina is de Europese stad met de meeste luchtvervuiling. Ook steden in Servië, Macedonië, Polen en Italië scoren slecht.

Afgaande op de gegevens uit het rapport is Culemborg de Nederlandse gemeente met de meest vervuilde lucht. Van de vier grote steden heeft Rotterdam de slechtste lucht. Over een jaar gezien is echter nergens in Nederland de Europese norm voor de luchtkwaliteit overschreden.

Volgens de gezondheidsorganisatie WHO sterven jaarlijks acht miljoen mensen vroegtijdig door luchtverontreiniging. Ongeveer 90 procent van alle mensen op de wereld ademt lucht in die een risico vormt voor de gezondheid. Dit komt met name door verbranding van fossiele brandstoffen of afval, uitlaatgassen, bosbranden en vulkaanuitbarstingen.