Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt niet naar bepaalde gemeenten in Noord-Italië te reizen vanwege de uitbraak van het virus COVID-19. Ook voor de hoofdstad Rome geldt een verhoogd risico

In Italië zijn sinds woensdag ruim 220 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Zeven mensen zijn na besmetting met het virus overleden.

Het ministerie van Buitenlandse zaken heeft het reisadvies in elf gemeenten in de provincies Lombardije en Padova verscherpt naar het hoogste niveau. Tien van de gemeenten liggen in Lombardije, in de omgeving van Milaan. Het gaat om gemeenten waar door de Italiaanse autoriteiten een in- en uitreisverbod is ingesteld.

Naast Rome geldt ook in de omliggende streek Lazio een verhoogd risico volgens het ministerie.

Scholen en universiteiten gesloten

De meeste besmettingen zijn tot nu in Lombardije. In die provincie waarschuwt het ministerie niet af te reizen naar de plaatsen Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano. In Padova wordt afgeraden naar Vo' Euganeo te reizen.

In de getroffen gebieden zijn scholen, universiteiten, musea en bioscopen gesloten. Ook zijn openbare bijeenkomsten verboden.