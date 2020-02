Ongeveer dertig mensen, waaronder kinderen, zijn maandagmiddag in de Duitse stad Volkmarsen gewond geraakt doordat een auto is ingereden op een carnavalsparade. Volgens de Duitse politie handelde de automobilist, die meteen werd opgepakt, opzettelijk. De verdachte wordt eerst behandeld aan zijn verwondingen, voordat hij kan worden verhoord.

Een aantal van de slachtoffers is zwaargewond. Over de toedracht van het incident is nog weinig bekend.

Ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat de auto gas gaf en 30 meter door de menigte heen reed. Nadat het voertuig tot stilstand was gekomen, zou de bestuurder nog steeds gas hebben gegeven. De politie heeft dit nog niet bevestigd.

Volkmarsen ligt in de deelstaat Hessen, in het midden van Duitsland. Alle andere carnavalsoptochten in Hessen zijn maandag op last van de politie gestopt in verband met het incident.

46 Video Eerste beelden Duitse carnavalsparade nadat auto op publiek inrijdt

Nog niets bekend over motief

In Duitsland en delen van Nederland wordt maandag Rosenmontag - 'Rozenmaandag' - gevierd. De maandag geldt als hoogtepunt van het carnavalsweekend in Duitsland en trekt honderdduizenden mensen naar talloze georganiseerde carnavalsoptochten in het land.

Het incident komt vier dagen nadat een 43-jarige schutter in de Duitse plaats Hanau negen mensen doodde bij twee verschillende schietpartijen. Volgens Duitse justitie zijn er aanwijzingen dat de man in Hanau handelde uit een extreemrechts motief. Het is nog niet bekend wat het motief van de automobilist in Volkmarsen is.