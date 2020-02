Meerdere personen in de Duitse stad Volkmarsen zijn maandag gewond geraakt doordat een automobilist op een carnavalsparade is ingereden, meldt de Duitse politie. De bestuurder is opgepakt.

Volgens Duitse media zijn er vijftien gewonden, waaronder ook kinderen gevallen in de stad, die in het midden van Duitsland ligt in de deelstaat Hessen.

Over de toedracht van het incident is nog weinig bekend. Over de aard van de verwondingen van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De politie van de deelstaat Hessen is met veel eenheden aanwezig in Volkmarsen.

Ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat de auto gas gaf en dertig meter door de menigte heenreed. Nadat het voertuig tot stilstand was gekomen, zou de bestuurder nog steeds gas geven. De politie heeft dit nog niet bevestigd.

In Duitsland en delen van Nederland wordt vandaag Rosenmontag - 'Rozen maandag' - gevierd. De maandag geldt als hoogtepunt van het carnavalsweekend in Duitsland en trekt honderdduizenden mensen naar talloze georganiseerde carnavalsoptochten in het land.

Dit bericht wordt aangevuld.