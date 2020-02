Het aantal COVID-19-besmettingen in Italië is in slechts vier dagen gegroeid van vier naar ruim tweehonderd. Hoe de situatie in korte tijd exact kon escaleren is nog onduidelijk, daarvoor zijn de Italiaanse autoriteiten naarstig op zoek naar 'patiënt nul'. NU.nl maakte op basis van de ontwikkelingen afgelopen weekend een reconstructie van uur tot uur.

Vrijdag

7.41 uur: Een 38-jarige Italiaanse man in Lombardije test positief op het coronavirus. Hij is onlangs teruggekeerd uit China en is opgenomen in een ziekenhuis in Codogno, een dorp gelegen op ruim 60 kilometer ten zuidoosten van Milaan. Het is op dat moment het vierde besmettingsgeval in Italië.

11.20 uur: Nog eens vijf Italianen in Lombardije zijn besmet met het virus. Het gaat onder anderen om de vrouw en een goede vriend van de man bij wie het virus enkele uren geleden is vastgesteld. Regionale autoriteiten gaan honderden mensen, die mogelijk contact hebben gehad met de zes besmette mensen, testen op het virus.

18.13 uur: Het aantal infectiegevallen loopt op naar zestien. Naast Lombardije zijn nu ook twee mensen in de naastgelegen regio Veneto besmet. Overheden in de getroffen regio's gelasten alle openbare activiteiten, zoals sportwedstrijden af. Ook blijven kantoren en scholen tot het einde van de maand dicht. Zeker tien dorpen kondigen quarantainemaatregelen af.

23.52 uur: Een eerste Italiaanse coronapatiënt overlijdt aan de gevolgen van het virus. Het slachtoffer is een 78-jarige man uit Padua, een stad in Veneto.

Agenten roepen inwoners van Codogno op om binnen te blijven. (Foto: Reuters)

Zaterdag

10.24 uur: Een 77-jarige Italiaanse in Lombardije sterft aan het coronavirus. Ondertussen zijn dertig mensen in het noorden van het land besmet geraakt.

16.50 uur: Een voetbalwedstrijd in de Italiaanse Serie B wordt een uur voor de aftrap afgelast uit angst voor het coronavirus. De uitspelende ploeg komt namelijk uit Lombardije. Ook enkele wedstrijden in lagere divisies zijn uit voorzorg geschrapt.

23.45 uur: Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna tachtig.

Zondag

0.48 uur: Alle voetbalwedstrijden in de Serie A, de hoogste divisie van Italië, in het noorden van het land gaan niet door.

10.17 uur: Frankrijk zegt zich voor te bereiden op een epidemie vanwege de uitbraak in buurland Italië. Eerder overleed in Frankijk één persoon aan het virus. Een ander ligt nog in het ziekenhuis en de rest genas.

10.30 uur: Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de honderd. Afdelingshoofd Angelo Borrelli van de civiele bescherming zegt: "We kunnen patiënt nul (de eerste drager van het virus, red.) nog steeds niet vinden, dus is het moeilijk om mogelijke nieuwe gevallen te voorspellen." Wereldgezondheidsorganisatie WHO stuurt medewerkers naar Italië om de bron van de infecties te achterhalen.

De wedstrijd van AS Roma ging wel door. Toch zaten daar supporters met mondkapjes op de tribune. (Foto: Reuters)

13.48 uur: Het beroemde Carnaval van Venetië wordt vroegtijdig stopgezet in verband met de virusuitbraak. Het evenement, dat jaarlijks duizenden toeristen over heel de wereld trekt, zou nog twee dagen duren.

17.33 uur: Een bejaarde vrouw uit Crema, een dorp ten oosten van Milaan, sterft aan de gevolgen van COVID-19. Zij was al ernstig ziek en had kanker.

18.42 uur: Het aantal besmettingen is opgelopen naar boven de 150. Sommige Italianen slaan voorraden in bij supermarkten.

20.40 uur: Oostenrijk houdt treinen uit Italië tegen uit vrees voor COVID-19. Aan boord van één trein zouden twee mensen zitten met koortsklachten.

Inwoners van het dorpje Casalpusterlengo staan in de rij voor de supermarkt. (Foto: Reuters)

Maandag

0.20 uur: Oostenrijk hervat het treinverkeer met Italië, nadat de twee zieke treinreizigers negatief zijn getest op het coronavirus.

7.55 uur: Europese beurzen gaan onderuit door zorgen over het aantal besmettingen in Italië.

8.54 uur: Het virus eist een vierde Italiaanse dode. Het gaat om een 84-jarige man uit Lombardije.

10.12 uur: De EU overweegt nog geen reisrestricties binnen de Schengenzone. Wel zegt het de rampenplannen klaar te hebben liggen.

14.40 uur: Het dodental in Italië stijgt naar zes. Inmiddels zijn ruim tweehonderd mensen besmet. Het land heeft na China, Zuid-Korea en Japan wereldwijd nu de meeste besmettingsgevallen.

Carnavalvierders in Venetië dragen naast een traditionele maskers ook mondkapjes. (Foto: Reuters)