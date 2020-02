De Maleisische premier Mahathir Bin Mohamad heeft maandag zijn ontslag ingediend na een tumultueus weekend in het Maleisische parlement. De 94-jarige Mahathir was bezig aan zijn tweede ambtstermijn.

Het voortbestaan van de regering hing afgelopen weekend plotseling aan een zijden draadje, nadat Mahathirs partij plannen voor de vorming van een nieuwe coalitie had bekendgemaakt. Daarmee zou Mahathirs gedoodverfde opvolger Anwar Ibrahim op een zijspoor gezet worden.

De 72-jarige Anwar reageerde furieus. Ook beschuldigde hij zijn eigen partijleden van "verraad". Een factie van Anwars partij zou namelijk hebben samengespannen met Mahathir om diens nieuw te vormen regering te steunen, zodat hij zijn termijn als premier tot 2023 zou kunnen uitzitten.

Het politieke geworstel tussen Mahathir en Anwar houdt de Maleisische politiek al tientallen jaren bezig. Mahathir ontsloeg zijn toenmalige vicepremier Anwar in 1998. Die begon daarna een eigen politieke beweging, maar werd vervolgens veroordeeld, omdat hij seks zou hebben gehad met een man.

Voor Mahathirs verkiezingsoverwinning in 2018 sloegen de oude rivalen de handen echter ineen om zo af te rekenen met oud-premier Najib Razak. Ze spraken af dat Anwar Mahathir uiteindelijk zou opvolgen als premier. Ook zorgde Mahathir ervoor dat Anwar vrijkwam uit de gevangenis.

Premier deed controversiële uitspraken over MH17-onderzoek

In Nederland kennen we Mahathir voornamelijk van diens uitspraken over het MH17-onderzoek. De premier deed de onderzoeksresultaten van het Joint Investigation Team (JIT) afgelopen zomer af als "niets anders dan van horen zeggen". Ook zei hij dat het "een politieke zaak is geworden waarbij Rusland de zondebok moet lijken". Ook was hij niet overtuigd door het geleverde bewijs.

Nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp vroegen de premier daarop in een kritische brief om "geen twijfel en verdeeldheid meer te zaaien" en geen uitspraken meer te doen die "strijdig zijn met de waarheid".

Volgens het JIT is het incident veroorzaakt door een buk-raket van het Russische leger. In het onderzoeksteam zijn Maleisië, Nederland, Australië, Oekraïne en België vertegenwoordigd.