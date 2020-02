Presidentskandidaat Bernie Sanders heeft overtuigend de caucus in Nevada gewonnen, de presidentiële voorverkiezing voor de Democratische Partij. Nadat 50 procent van de stemmen was geteld , bleek dat de senator uit Vermont 46,6 procent van de gedelegeerden achter zich heeft gekregen en lijkt hij niet meer in te halen.

Voormalig vicepresident Joe Biden staat met 21 procent van de gedelegeerden op afstand tweede. Pete Buttigieg, die de caucus van Iowa won, heeft in Nevada tot nu toe 15 procent van de stemmen gekregen. Senator Elizabeth Warren neemt met ruim 9 procent de vierde plek in.

Biden put hoop uit zijn tweede plek, na teleurstellende resultaten in Iowa en New Hampshire. "De media zijn snel om iemand dood te verklaren, maar we zijn springlevend, we komen terug en we gaan winnen", aldus Biden tijdens een speech in Las Vegas.

Sanders heeft het momentum

Voor Sanders is het de tweede voorverkiezing op rij die hij wint, na New Hampshire. In Iowa werd hij tweede, vlak achter Buttigieg. Daarmee heeft Sanders op dit moment de beste papieren om het in november op te nemen tegen de Republikeinse president Donald Trump.

Op 29 februari worden in de staat South Carolina de volgende voorverkiezingen gehouden. Daarna hopen de kandidaten een grote slag te slaan op 3 maart tijdens Super Tuesday. Dan gaan kiezers in vijftien staten hun steun betuigen aan hun Democratische kandidaat. Pas dan voegt ook presidentskandidaat en miljardair Michael Bloomberg zich in de strijd.

Caucus beter geregeld dan in Iowa, maar ook nu vertraging

Op meer dan 250 plekken in de staat Nevada kwamen Democratische stemmers bijeen om lijfelijk hun steun aan een kandidaat te geven. De caucus verliep soepeler dan eerder in Iowa, waar de uitslag door een technisch probleem pas een week later bekend was.

Maar ook in Nevada ging het niet van een leien dakje. Verwarring over de regels, verkeerde berekeningen en vertraging in het doorgeven van de resultaten deden zich ook nu voor. Binnen de Democratische partij gaan er steeds meer stemmen op om dit soort caucus-bijeenkomsten in de toekomst in te ruilen voor een conventionele stembusgang.