De vliegvelden op de Canarische Eilanden zijn zaterdagavond een aantal uren gesloten geweest vanwege een grote zandstorm. De lucht kleurt volledig oranje, meldt de Spaanse krant El Pais. Het vliegverkeer komt inmiddels weer langzaam op gang.

De regering van de Canarische Eilanden gaf zaterdagavond een waarschuwing af vanwege de harde wind. Door het rondvliegend zand wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden.

Volgens weerbureau Weerplaza was er eerder op zaterdag al sprake van een "enorme stofwolk" op de Canarische Eilanden Lanzarote en Fuerteventura. Weerplaza meldt dat zandstormen als deze niet uniek zijn voor de eilandengroep. "Meestal gebeurt het wel een paar keer per jaar", aldus het weerbureau.

Willem Derksen die op Gran Canaria woont zegt in gesprek met NU.nl dat alle vliegvelden op de eilandengroep inderdaad "tot nader order" gesloten waren. "Er is nu ook storm op komst met windstoten tot 120 kilometer per uur," aldus Derksen.

Het zicht op de Canarische Eilanden is slecht door de grote zandstorm. (Foto: Willem Derksen)

Oorzaak is sterke wind uit het oosten

De oorzaak van de zandstorm is volgens Weerplaza een sterke wind vanuit het oosten, die door inwoners van de Spaanse eilandengroep ook wel de Calima wordt genoemd. Zand en stof komen dan vanuit de Sahara terecht in de lucht boven de Canarische Eilanden.

Het meteorologisch agentschap van Spanje voorspelt dat de zandstorm aan zal houden tot maandagmiddag, zo meldt El Pais.