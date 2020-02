Alle universiteiten in de Italiaanse regio Veneto gaan vanaf volgende week dicht uit angst voor verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19, meldt de Italiaanse televisiezender Tgcom24 zaterdag.

De president van Veneto, Luca Zaia meldde dat er nog geen besluit genomen is over het afblazen van evenementen zoals festiviteiten rondom het carnaval in Venetië. Wanneer de universiteiten in de regio weer open zullen gaan is nog niet bekend. Het besluit van de sluiting van universiteiten volgde nadat schooldirecteuren bij het gemeentebestuur hadden aangeklopt om hun zorgen te uiten.

Ook scholen in de Noord-Italiaanse stad Piacenza, de hoofdstad van de regio Emilia-Romagna zijn in ieder geval gesloten tot dinsdag 25 februari, zo meldt Tgcom24. De gemeente heeft inwoners tevens op het hart gedrukt om drukke plaatsen in de stad zoveel mogelijk te vermijden.

De Italiaanse overheid nam vrijdag al meerdere maatregelen, nadat er zestien nieuwe besmettingsgevallen van het coronavirus COVID-19 bekend werden gemaakt. Twee daarvan werden vastgesteld in Veneto.

Zeker tien dorpen in het noorden van het Europese land gingen al in quarantaine. Ook werden alle openbare activiteiten zoals sportwedstrijden afgelast. Zo werd de Serie B-wedstrijd tussen Ascoli en Cremonese bijvoorbeeld afgeblazen.