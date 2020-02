Jens Nygaard Knudsen, de originele bedenker van het LEGO-poppetje, is afgelopen week op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de creatief directeur van LEGO op Twitter.

De Deense Knudsen werkte voor de LEGO Group van 1968 tot 2000. Hij begon met het ontwerpen van autootjes voor het bedrijf en mocht daarna grotere sets zoals brandweerkazernes vormgeven.

In de jaren 70 kwam Knudsen vijftig concepten die samen zouden komen tot het welbekende LEGO-poppetje.

Jaren later vroeg de Deense speelgoedfabrikant een patent aan op het ontwerp van Knudsen. Sindsdien is het figuurtje in talloze LEGO-sets te vinden.