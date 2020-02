De Democratische presidentskandidaat Michael Bloomberg heeft in de eerste drie maanden van zijn verkiezingscampagne bijna een half miljard dollar op de rekening van zijn campagneteam gestort, blijkt uit cijfers die zijn vrijgegeven door de Amerikaanse kiescommissie. De miljardair, met een vermogen van zo'n 53 miljard dollar, had al aangegeven dat hij zijn complete campagne zelf ging financieren en heeft geen hulp van anderen geaccepteerd.

Ter vergelijking: populaire kandidaten als Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar en Pete Buttigieg wisten in heel 2019 nog geen vierhonderd miljoen dollar bij elkaar te sprokkelen.

Het enorme bedrag zette Bloomberg in korte tijd op de tweede plaats in de peilingen achter senator Bernie Sanders, met ruim 16 procent van de kiezers. Het leverde hem nog geen kiesmannen op: Bloomberg liet de voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire schieten om zich te focussen op zijn campagne.

Aan de voorverkiezingen in Nevada doet hij ook niet mee, al nam hij wel deel aan een debat. Daarin werd hij in de nacht van woensdag op donderdag fel aangevallen door zijn politieke rivalen, die hem met de kritiek vanuit het Amerikaanse volk het vuur aan de schenen legde: volgens velen gebruikt Bloomberg zijn geld om aan de macht te komen. Hijzelf beweert dat hij Amerika van de huidige president Donald Trump wil verlossen.

Super Tuesday wordt in die zin belangrijk voor Bloomberg om in de race een leidende positie te grijpen. Op 3 maart mogen Democratische kiezers in veertien Amerikaanse staten naar de stembus. Ruim een derde van alle kiesmannen staan dan op het spel.

Trump gaf nog geen cent uit aan herverkiezing

Dat geld niet de alom belangrijke kiesmannen kan kopen, blijkt uit de verkiezingscampagne van Tom Steyer. De miljardair spendeerde ruim 200 miljoen dollar, maar wist het geld nog niet om te zetten in resultaten. Bij de voorverkiezingen in Iowa behaalde hij 0,3 procent van de stemmen, waarna geruchten op gang kwamen dat hij zijn campagne zou stoppen. Dat is tot dusver niet gebeurd.

Trump, die tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 dezelfde verwijten kreeg als Bloomberg nu ontvangt, heeft nog geen cent uitgegeven aan zijn herverkiezingscampagne. Sterker nog, uit cijfers van de Amerikaanse kiescommissie blijkt dat hij een kleine twee miljoen dollar terug in eigen zak heeft gestoken.