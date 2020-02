Italië heeft vrijdag zestien nieuwe besmettingsgevallen van het coronavirus COVID-19 bekendgemaakt. Het gaat om veertien mensen in de regio Lombardije in het noorden van Italië en twee nieuwe gevallen in de aangrenzende regio Veneto. Zeker tien dorpen hebben quarantainemaatregelen afgekondigd.

Zes personen hebben het virus gekregen in Italië zelf. Deze mens-op-mensbesmettingen waren eerder nog niet voorgekomen in het land. De overige personen zouden het virus in het buitenland opgelopen hebben. Het totaal aantal besmettingen in Italië staat nu op twintig.

Lokale overheden in Noord-Italië hebben alle openbare activiteiten, zoals sportwedstrijden, afgelast om de virusuitbraak verder in te dammen. Ook blijven kantoren en scholen voorlopig dicht in de getroffen regio's. Agenten in diverse dorpen vertellen inwoners bovendien om binnen te blijven om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Het totaal aantal besmettingen in Europa is gestegen tot boven de vijftig, volgens de laatste cijfers van de gezondheidsorganisatie WHO. Alleen in Frankrijk overleed iemand aan de gevolgen van het virus, een tachtigjarige Chinese toeriste. In Nederland zijn vooralsnog geen besmettingen gemeld.

In China zijn nu meer dan 2.200 mensen overleden aan COVID-19. Ruim 75.000 mensen in dat land zijn besmet met het virus.