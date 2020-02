De Verenigde Staten en de Taliban hebben vrijdag afspraken gemaakt over 'verminderd geweld' in Afghanistan. Deze periode duurt zeven dagen. Het is de bedoeling dat de twee partijen hierna een vredesakkoord gaan ondertekenen.

"Dit is een belangrijke stap in de lange weg naar vrede", zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. "Ik roep alle Afghanen op deze kans te grijpen."

Een leider van de Taliban benadrukt dat het niet om een wapenstilstand gaat: "Elke partij heeft het recht om zichzelf te beschermen, maar er zullen geen aanvallen op elkaar komen." Voorgaande pogingen om vredesovereenkomsten te sluiten faalden omdat de Taliban internationale troepen aanviel.

De afspraken gaan om middernacht (lokale tijd) in. Een woordvoerder van de gewapende groepering zegt dat de overeenkomst op 29 februari wordt ondertekend in het bijzijn van internationale waarnemers.

Pompeo zegt dat het vredesakkoord er komt als de afspraken voor de komende zeven dagen een succes blijken. Mogelijk worden de afspraken na de ondertekening verlengd. Ook volgen er na 29 februari onderhandelingen tussen de Taliban en een Afghaanse delegatie met onder meer regeringsmedewerkers.

Na ondertekening akkoord meer onderhandelingen

Zowel de Taliban als de Verenigde Staten treffen voorbereidingen voor de vrijlating van gevangenen. Daarnaast praten ze ook over de politieke situatie in Afghanistan en het gedeeltelijk terughalen van de Amerikaanse troepen in het land.

Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en de Taliban onderhandelen al sinds 2018 in Doha, de hoofdstad van Qatar, over de toekomst van Afghanistan. In deze plaats wordt ook het vredesakkoord ondertekend.