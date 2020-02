Een hoge Keniaanse rechter is opgepakt en wordt verhoord omdat hij wordt verdacht van belangenverstrengeling in de zaak-Tob Cohen. Bronnen melden aan Keniaanse media dat hij een intieme relatie zou hebben met de vrouw van Cohen, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse zakenman.

De man zou advies hebben gegeven aan Sarah W.K. Het verhoor vindt vrijdag plaats.

De vrouw is overigens op borgtocht vrijgelaten. De afgelopen periodes zijn nog meerdere procedures geweest over de erfenis van de man.

Het lichaam van de voormalige topman van Philips werd in september gevonden in een lege watertank naast zijn villa in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Hij is lichamelijk toegetakeld en uiteindelijk overleden door een klap op zijn hoofd.

Naast de weduwe van de man zijn meer verdachten aangewezen, onder wie Peter K., een mogelijke minnaar van W.K.