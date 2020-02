Moskeeën in heel Duitsland zullen extra worden beveiligd door de politie, zo heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer vrijdag gemeld. Hij heeft het geweld volgens het Duitse persbureau DPA omschreven als een racistische, terroristische aanslag.

De minister heeft zorgen over het rechts-extremisme in het land, dat volgens hem "zeer groot" is.

Naast moskeeën, noemt Seehofer ook treinstations en luchthavens als locaties waar meer politieagenten ingezet zullen worden. Specifieke aantallen zijn niet genoemd.

De 43-jarige dader schoot woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag negen mensen dood in shishalounges. Volgens de politie heeft hij zichzelf na zijn daad om het leven gebracht. In het huis werd ook een tweede lichaam gevonden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van Hessen is de moeder van de dader dat tiende dodelijke slachtoffer.

De man handelde waarschijnlijk uit een extreemrechts motief. Hij heeft een brief en een videoboodschap met een schuldbekentenis achtergelaten.