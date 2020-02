Functionarissen van de Amerikaanse inlichtingendienst zouden een commissie van het Huis van Afgevaardigden vorige week hebben ingelicht over mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit jaar, meldt The New York Times. De Russen zouden campagne voeren om Donald Trump herverkozen te krijgen.

De commissie zou over de mogelijke inmenging zijn ingelicht tijdens een bijeenkomst op 13 februari. Een dag later verving Trump de hoogste baas van de inlichtingendienst, Joseph Maguire, door Richard Grenell, de ambassadeur in Duitsland. Volgens The New York Times zou dit zijn vanwege deze bijeenkomst; Trump zelf gaf geen reden.

Trump zou boos zijn over de boodschap van de inlichtingendienst aan de commissie. Volgens hem zullen de Democraten deze tegen hem gebruiken. Zijn bondgenoten hebben tijdens de bijeenkomst gezegd dat Trump juist streng heeft opgetreden tegen Rusland en dat hij de Europese beveiliging heeft aangescherpt, schrijft de Amerikaanse krant.

De Russen zouden zowel de voorverkiezingen als de algemene presidentsverkiezingen van 2020 willen beïnvloeden door de integriteit van de stemming in twijfel te trekken en Trumps populariteit te vergroten, zodat hij wordt herkozen. Zowel de Republikeinen als de Democraten hebben inlichtingendiensten gevraagd om bewijsmateriaal aan te leveren dat is gebruikt om tot de conclusie te komen dat Rusland zich opnieuw in de Amerikaanse presidentsverkiezingen mengt.

Rusland mengde zich ook in verkiezingen van 2016

De afgelopen jaren werd Rusland vaker beschuldigd van inmenging bij verkiezingen, zo ook bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, toen Trump werd verkozen.

Speciaal aanklager Robert Mueller rondde in maart 2019 het FBI-onderzoek naar inmenging af. Hij onderzocht de rol van de Russische regering bij de presidentsverkiezingen. Het onderzoek resulteerde in een rapport van 488 pagina's. Mueller achtte bewezen dat Rusland invloed heeft gehad op de verkiezingen, maar er was onvoldoende bewijs voor samenwerking tussen het campagneteam van Trump en de Russen.

Speciaal aanklager Robert Mueller deed onderzoek naar de inmenging van Rusland tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2016

Volgens Trump was er geen sprake van Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Hij noemde het onderzoek een heksenjacht. Volgens hem hadden FBI-medewerkers een politieke voorkeur en namen hun partijpolitieke motieven de overhand.