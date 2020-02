De man die in de nacht van woensdag op donderdag tien mensen doodschoot in het Duitse Hanau, heeft voor hij zijn terroristische aanslag pleegde een manifest gepubliceerd. In de circa 25 pagina's spreekt verdachte Tobias R. onder meer over "volkeren die vernietigd moeten worden, omdat zij niet meer het land uitgezet kunnen worden", schrijven Duitse media.

De Duitse justitie onderzoekt of de man aanhangers had en wil zijn laatste contacten in beeld krijgen, aldus openbaar aanklager Peter Frank.

Negen van de tien slachtoffers hebben een migratieachtergrond en zijn vermoedelijk van Koerdische of Turkse afkomst. Zij werden doodgeschoten in twee shishalounges. De slachtoffers zouden tussen de 21 en 44 jaar oud zijn. Volgens Bild is een van hen een 35-jarige zwangere moeder, die twee kinderen achterlaat.

Het tiende slachtoffer is de moeder van de 43-jarige verdachte. Zij werd gevonden in dezelfde kamer als R., die zichzelf na de aanslag van het leven beroofde, aldus de Duitse politie. Het dodental kan nog oplopen, volgens Frank raakten er nog eens zes mensen gewond. Een van hen verkeert in levensgevaar.

'Steeds meer aanwijzingen voor extreemrechts motief'

Frank bevestigde donderdagmiddag tijdens een persconferentie dat er steeds meer vermoedens zijn dat R. handelde uit een extreemrechts motief. In de woning van R. werd een afscheidsbrief en een videoboodschap gevonden, waarin hij schuld zou bekennen.

In de auto van de man zou meer munitie en magazijnen zijn aangetroffen. Ook zou R. een sportschutter zijn en een wapenvergunning hebben gehad.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de aanslag veroordeeld. "Racisme is gif, haat is gif. Dit gif bestaat in de samenleving en veroorzaakt te veel misdaden", zegt ze. Het Duitse blad Der Spiegel schrijft dat donderdagavond in Hanau, Frankfurt en Berlijn waken worden gehouden voor de slachtoffers.