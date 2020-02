Australië gaat uitgebreid onderzoek doen naar de oorzaken van de bosbranden die al maanden in het land woeden. De Australische premier Scott Morrison heeft een zogeheten Royal Commission ingesteld die naar onder meer de invloed van het klimaat op de branden zal kijken.

Het onderzoek richt zich op verschillende vraagstukken, zoals hoe het leger kan worden ingezet bij bosbranden en hoe het gevaar van natuurrampen kan worden teruggedrongen.

De Royal Commission moet onderzoeken hoe Australië zich beter kan verdedigen tegen de verandering van het klimaat, zich eraan kan aanpassen en wat er gedaan moet worden om de impact van natuurrampen te verzachten.

Volgens Morrison erkent het onderzoek klimaatverandering en de bredere impact die de langere, drogere en hetere zomers hebben, maar ligt de focus van het onderzoek daar niet op. "De focus ligt op de praktische acties die nodig zijn om de veiligheid van Australiërs te verbeteren", zegt hij.

De commissie onderzoekt ook of wetten moeten worden veranderd, zodat onder meer vastgelegd wordt welke autoriteiten verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de hulpdiensten. De verwachting is dat de commissie de eerste resultaten van het onderzoek in augustus bekend zal maken.

Morrison bekritiseerd om standpunt over klimaatverandering

Premier Morrison kwam in zijn eigen land onder vuur te liggen, onder meer omdat hij tijdens de hevige bosbranden op vakantie ging naar Hawaï. Hij werd er door de bevolking van beschuldigd te laat en halfslachtig ingegrepen te hebben. Ook zijn standpunt ten opzichte van de invloed die klimaatverandering op de bosbranden werd bekritiseerd. Volgens hem was klimaatverandering slechts "gedeeltelijk" de oorzaak van de bosbranden.

De bosbranden in Australië woeden sinds september. Minstens dertig mensen kwamen om het leven. Naar schatting gingen miljoenen hectaren aan natuur verloren en kwamen miljarden dieren om in de branden. De afgelopen weken is er veel regen gevallen, waardoor de branden nu onder controle zijn.