De Amerikaanse rechtbank heeft Roger Stone, de voormalige adviseur van president Donald Trump donderdag veroordeeld tot veertig maanden cel. Hij is schuldig bevonden aan het belemmeren van de rechtsgang in het Ruslandonderzoek en het afleggen van valse verklaringen.

De 67-jarige Stone moet ook een boete betalen van 20.000 dollar, zo oordeelt de Amerikaanse rechter. Een uur voor het uitspreken van het uiteindelijke oordeel, maakte de rechter al bekend dat de aanvankelijke eis van zeven tot negen jaar cel "onnodig zwaar" was.

Hij kreeg wél achttien maanden cel opgelegd voor het beïnvloeden van getuigen, terwijl het afleggen van valse verklaringen hem nog eens een jaar celstraf opleverde. De overige maanden zijn geëist omdat Stone "het Ruslandonderzoek belemmerde".

Trump verdedigde donderdag zijn voormalig adviseur op Twitter en noemde het proces tegen Stone "oneerlijk".

Stone in november als schuldig bevonden

Stone werd in november al schuldig bevonden aan alle zeven feiten die hem ten laste waren gelegd. Twaalf juryleden achtten het bewezen dat hij de rechtbank dwarszat door vijf keer valse verklaringen af te leggen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en een getuige te beïnvloeden.

Een vriend en diverse campagnemedewerkers van Trump getuigden tegen Stone. Plaatsvervangend campagnevoorzitter Rick Gates van Trumps campagneteam bewees dat Stone een rol speelde in de mogelijke samenwerking tussen het campagneteam en WikiLeaks.

In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 publiceerde de klokkenluidersorganisatie duizenden gestolen e-mails van de Democratische Partij. Stone zou de onthullingen van WikiLeaks met Trump hebben besproken. Zelf heeft Stone dit in verklaringen altijd ontkend.

Naast Stone worden ook Gates, voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn, ex-advocaat en campagnemedewerker Michael Cohen en campagneadviseur George Papadopoulos gelinkt aan de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.

Openbaar aanklagers trokken zich terug na strafeis

De Amerikaanse officier van justitie eiste eerder deze maand zeven tot negen jaar cel tegen Stone. Volgens de officier paste de lengte van de strafeis bij de ernst van de misdaden.

Trump klaagde dat de strafeis te hoog was en noemde die een "gerechtelijke blunder". Kort daarna trokken vier openbaar aanklagers zich terug uit de zaak vanwege inmenging vanuit het Amerikaanse ministerie van Justitie. Een van de aanklagers nam zelfs ontslag. Ook liet het ministerie weten een kortere gevangenisstraf tegen Stone te zullen eisen.

Het Ruslandonderzoek werd in maart 2019 afgerond door speciaal aanklager Robert Mueller. Hij onderzocht de rol van de Russische regering bij de presidentsverkiezingen. De speciaal aanklager acht bewezen dat Rusland op "overweldigende en systematische wijze" invloed heeft gehad op de verkiezingen. Samenwerking tussen het campagneteam van Trump en de Russen werd niet bewezen.