De Braziliaanse senator Cid Gomes is woensdag neergeschoten nadat hij met een graafmachine een barricade van demonstrerende politieagenten wilde doorbreken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, zegt zijn broer op Twitter.

De militaire politie demonstreert al sinds dinsdag, toen bekend werd dat ze geen loonsverhogingen krijgen. Ook in Sobral, een stad in het westen van Brazilië, werd gedemonstreerd. Deze demonstratie was echter niet legaal, waardoor senator Gomes besloot in te grijpen.

De politicus riep onder anderen zijn volgers op Twitter op te helpen de staking te beëindigen. Hier kwamen enkele mensen op af. Zij kwamen tegenover de stakende politie te staan. Gomes gaf de militaire politie een ultimatum om de staking te beëindigen. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, reed hij met een graafmachine op de barricade van de demonstranten af.

Op beelden is te horen dat op de graafmachine wordt geschoten. Gomes stapte vervolgens uit het voertuig en werd in een auto weggeleid van de demonstratie.

De gewonde politicus is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn broer meldt dat de toestand van Gomes stabiel is. Hij zou door twee kogels zijn getroffen, maar die hebben geen vitale organen geraakt.