Volgens Duitse justitie zijn er aanwijzingen dat de dader van de aanslag in Hanau in de nacht van woensdag op donderdag handelde uit een extreemrechts motief. De man liet een brief en een videoboodschap waarin hij schuld zou bekennen achter. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Hessen wordt de aanslag onderzocht als een mogelijke terroristische aanslag.

Volgens de minister is de dader een 43-jarige Duitser. Het onderzoek naar de brief en de videoboodschap loopt nog. Ook de landelijke antiterrorisme-eenheid is inmiddels betrokken bij het onderzoek.

Volgens de Duitse krant BILD werden in de auto van de dader ook munitie en magazijnen aangetroffen. De man was een sportschutter en zou een wapenvergunning hebben.

Volgens de krant zou hij in de brief hebben geschreven dat bepaalde volkeren "vernietigd" moeten worden. Daarnaast zou hij een paar dagen geleden een YouTube-video online hebben geplaatst waarin hij onder meer de duivel zou vereren. Ook zou hij een website hebben waarop hij extreemrechtse opvattingen deelde.

Meerdere slachtoffers hebben een migratieachtergrond: volgens BILD zijn veel slachtoffers van Koerdische of Turkse afkomst.

Schutter doodde mensen in twee shishabars

De dader schoot in de nacht van woensdag op donderdag zeker negen mensen dood bij twee shishabars. Hij doodde woensdagavond rond 22.00 uur drie personen in een bar. Vervolgens reed hij naar een ander district van Hanau, een stad in de buurt van Frankfurt. Daar zou hij nog zeker vijf mensen hebben doodgeschoten.

Meerdere mensen raakten zwaargewond bij de schietincidenten. Een van hen overleed donderdagochtend.

De man werd donderdagochtend dood aangetroffen in zijn huis in Hanau. Volgens de politie heeft hij zichzelf na zijn daad om het leven gebracht. In het huis werd ook een tweede lichaam gevonden; volgens de minister van Binnenlandse Zaken van Hessen is de moeder van de dader dat tiende dodelijke slachtoffer.

Het Duitse blad Der Spiegel schrijft dat donderdagavond in Hanau, Frankfurt en Berlijn waken worden gehouden voor de slachtoffers.

De slachtoffers worden bij de plaats delict herdacht. (Foto: Reuters)