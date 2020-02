Volgens de Duitse justitie zijn er aanwijzingen dat de dader van de aanslag in de stad Hanau in de nacht van woensdag op donderdag handelde uit een extreemrechts motief. De man liet een brief en video achter waarin hij schuld bekent.

Het onderzoek naar de brief en video loopt nog. Ook de landelijke anti-terreureenheid is inmiddels betrokken bij het onderzoek. Volgens de Duitse krant Bild werd er naast de brief en video ook ammunitie en wapenmagazijnen in zijn auto aangetroffen. De man zou een wapenvergunning hebben.

Meerdere slachtoffers zouden volgens de krant een Koerdische of Turkse afkomst hebben.

De dader schoot in de nacht van woensdag op donderdag zeker negen mensen dood bij twee shishabars. Hij doodde eerst drie personen in een bar. Vervolgens reed hij naar een ander stadsdistrict van Hanau, in de buurt van Frankfurt. Daar zou hij nog zeker vijf mensen hebben doodgeschoten.

Meerdere mensen raakten zwaargewond bij de schietincidenten; een van hen overleed donderdagochtend.

De man werd donderdagochtend dood aangetroffen in zijn huis in Hanau. Volgens de politie heeft hij zichzelf na zijn daad om het leven gebracht. In het huis werd ook een tweede lichaam gevonden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Hessen zou het gaan om de moeder van de dader. Mogelijk is zij het tiende dodelijke slachtoffer.