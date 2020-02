De vermoedelijke dader van twee schietincidenten in de Duitse stad Hanau heeft volgens Duitse media een brief achtergelaten waaruit zou blijken dat hij uit een extreemrechts motief handelde. De man schoot in de nacht van woensdag op donderdag zeker negen mensen dood.

Volgens Duitse media heeft de verdachte ook een video achtergelaten waarin hij schuld bekent.

De brief en video zijn in handen van de politie en worden onderzocht. Er zijn nog geen aanwijzingen dat er nog meer verdachten zijn.

De man werd donderdagochtend dood aangetroffen in zijn huis in Hanau, in de buurt van Frankfurt. Volgens de politie heeft hij zichzelf na zijn daad om het leven gebracht. In het huis werd ook een tweede, nog niet geïdentificeerd, lichaam gevonden, meldt de Duitse politie.

De twee schietincidenten vonden plaats bij twee shishabars. De verdachte doodde eerst drie personen in een bar, reed vervolgens naar een ander stadsdistrict van Hanau en zou daar nog zeker vijf mensen hebben doodgeschoten.

Meerdere personen raakten zwaargewond bij de schietincidenten; een van hen overleed donderdagochtend.