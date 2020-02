Bij het debat tussen zes Democratische kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de nacht van woensdag op donderdag is Michael Bloomberg hard aangevallen door zijn concurrenten.

Het debat vond plaats in Las Vegas, in de staat Nevada, waar zaterdag voorverkiezingen worden gehouden. Het was het eerste Democratische debat waaraan Bloomberg meedeed en dus zijn eerste kans om zich als presidentskandidaat aan het Amerikaanse publiek te laten zien.

De andere vijf kandidaten voor de Democratische nominatie - Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Joe Biden en Amy Klobuchar - vielen Bloomberg aan op onder meer zijn campagne-uitgaven: de miljardair uit New York betaalt alle kosten zelf.

Volgens zijn concurrenten probeert hij via zijn geld aan de macht te komen. Bloomberg zelf beweert dat hij zijn vermogen gebruikt om het Amerikaanse volk van de huidige president Donald Trump te verlossen. Hij ging nauwelijks in op de opmerkingen.

Ook kwam hij onder vuur te liggen vanwege zijn beleid als burgemeester van New York en racistische uitingen uit het verleden. Daarnaast werd hij bekritiseerd naar aanleiding van vrouwonvriendelijke opmerkingen die hij in de jaren tachtig en negentig zou hebben gemaakt over vrouwen die bij zijn bedrijven werkten; Bloomberg is hiervoor meerdere keren aangeklaagd.

Bloomberg concurreert in peilingen met Sanders

De oud-burgemeester van New York stijgt hard in de peilingen voor de voorverkiezingen, onder meer doordat hij veel geld uitgeeft aan advertenties. Inmiddels staat hij in verschillende peilingen op de tweede plaats, achter senator Sanders uit de staat Vermont.

Bloomberg stelde zich in november kandidaat voor de voorverkiezingen. De presidentsverkiezingen vinden plaats in november van dit jaar.