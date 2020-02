De Duitse politie heeft de verdachte van de schietincidenten in de Duitse stad Hanau donderdagochtend dood in zijn woning gevonden. Woensdagavond kwamen acht mensen om het leven bij twee verschillende schietpartijen in Hanau, die mogelijk door dezelfde persoon zouden zijn gepleegd.

In dezelfde woning als waar de verdachte werd gevonden, werd ook een nog niet geïdentificeerd lichaam aangetroffen.

Het onderzoek is nog bezig en de politie heeft geen aanwijzingen dat er nog meer verdachten zijn.

De incidenten zouden zijn gebeurd bij twee shishabars. Over de toedracht van de schietpartijen is nog niets bekend.

Eerst doodde de verdachte drie personen in een bar, om vervolgens naar een ander stadsdistrict van Hanau te rijden, schrijft Hessenschau. Daar zou de verdachte in een andere bar nog vijf mensen hebben gedood.