De Amerikaanse president Donald Trump zou WikiLeaks-oprichter Julian Assange gratie hebben aangeboden als hij zou ontkennen dat Rusland betrokken was bij het lekken van mails van de Democratische Partij, waaronder de mails van zijn toenmalige politieke tegenstander Hillary Clinton. Dat heeft een advocaat van Assange woensdag gemeld aan de Britse rechtbank in Westminster, een week voordat daar het uitleveringsproces tegen Assange begint.

Volgens de advocaten van Assange kwam het Republikeinse congreslid Dana Rohrabacher in augustus 2017 langs bij Assange toen hij nog verbleef in de Ecuadoraanse ambassade in Londen.

Daar zou hij, op instructie van president Trump, Assange gratie hebben aangeboden als hij zou ontkennen dat Rusland iets te maken had met het lekken van mails van de Democratische Partij.

De Britse rechter acht het bewijs voor de bewering toelaatbaar en zal het meenemen in het uitleveringsproces.

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis kennen Trump en Rohrabacher elkaar niet. "Zij hebben nooit met elkaar gesproken over dit of welk onderwerp dan ook", aldus Trumps woordvoerder. Toch is Rohrabacher wel in april 2017 op bezoek geweest in het Witte Huis, nadat Rohrabacher de president op tv had verdedigd.

Rohrabacher belde met stafchef Witte Huis

Wel bevestigt het Witte Huis dat Rohrabacher in september 2017 naar de toenmalige stafchef John Kelly had gebeld om te praten over de kwestie Assange. Dat zou echter niet naar Trump zijn gecommuniceerd.

Rohrabacher zelf heeft niet gereageerd op de kwestie. De gelekte mails in 2016, waaronder die van Hilary Clinton, zorgde voor veel kritiek op de Democraten en hun presidentskandidaat. Russische hackers zouden de mails hebben doorgespeeld naar WikiLeaks, die de mails vervolgens op hun website publiceerde.

Assange zit op dit moment vast in de Britse gevangenis, vanwege het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht. De rechtszaak over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten begint op 25 februari. De Amerikanen verdenken hem van samenzwering en computervredebreuk.