China heeft dinsdag per direct de persaccreditatie van drie journalisten van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal ingetrokken vanwege een opiniestuk dat in de krant is verschenen. De drie journalisten hebben vijf dagen om het land te verlaten.

Het is voor het eerst sinds 1989 dat China per direct de persaccreditatie van meerdere journalisten van dezelfde nieuwsorganisatie tegelijk intrekt. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de uitzettingen een straf voor het publiceren van een recent opiniestuk in de krant.

Het opiniestuk, getiteld China is the real sick man of Asia, is geschreven door een columnist in de Verenigde Staten. De drie correspondenten die moeten vertrekken, twee Amerikanen en een Australiër die gestationeerd zijn in Peking, waren niet betrokken bij het schrijven van het artikel.



In het artikel wordt over China gesproken als "de zieke man van Azië", een term die refereert naar China's verzwakte economische positie aan het einde van de negentiende eeuw. De auteur van het opinieartikel gebruikt de term echter om China's huidige toestand vanwege het coronavirus 2019-nCoV te beschrijven.

Het artikel zorgde bij publicatie begin februari al voor veel woede op het ministerie en in staatsmedia, die het artikel als racistisch bestempelen. "Helaas heeft de krant niets anders gedaan dan het pareren en ontwijken van zijn verantwoordelijkheid", aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie. "Het Chinese volk verwelkomt geen media die racistische taal uitslaan."

'China wil buitenlandse nieuwsorganisaties intimideren'

Uitgever en CEO van The Wall Street Journal William Lewis zegt dat hij teleurgesteld is dat de journalisten het land worden uitgezet en vraag het Chinese ministerie van Buitenlandse zaken hun keuze te heroverwegen."Dit opiniestuk is onafhankelijk van onze redactie gepubliceerd en geen van de uitgezette journalisten was erbij betrokken", zegt Lewis.

De Vereniging voor Buitenlandse Correspondenten (FCC) vindt de uitzetting een "ongekende vorm van vergelding tegen buitenlandse journalisten in China. Deze actie is een poging van de Chinese autoriteiten om buitenlandse nieuwsorganisaties te intimideren door wraak te nemen op hun in China gevestigde correspondenten."

Volgens de FCC heeft China sinds 2013 zeker bij negen buitenlandse journalisten de persaccreditatie ingetrokken of niet verlengd.