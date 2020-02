Iraniërs gaan vrijdag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Dat de aanhangers van opperleider ayatollah Ali Khamenei de overwinning zullen behalen, staat al vast, maar de verkiezingen gelden wel als een test van de populariteit van het regime.

De stemlokalen gingen om 8.00 uur lokale tijd open, aldus Iraanse staatsmedia. Ongeveer 58 miljoen van de 83 miljoen Iraniërs zijn stemgerechtigd.

Tijdens een toespraak, die door de staatstelevisie werd geciteerd, omschreef de Iraanse opperleider, ayatollah Ali Khamenei, stemmen dinsdag als een "religieuze plicht".

De Raad der Hoeders, het hoogste gerechtelijke orgaan in Iran, heeft zo'n 6.850 kandidaten die worden beschouwd als gematigd of conservatief afgewezen, in het voordeel van kandidaten die gelden als haviken. Ongeveer een derde van de huidige parlementsleden mocht zich niet opnieuw verkiesbaar stellen.

De diskwalificatie van zo'n groot aantal kandidaten maakt het waarschijnlijk dat haviken die trouw zijn aan Khamenei straks een grote meerderheid van de 290 parlementszetels zullen bezetten.

Buitenlandbeleid is exclusief voor opperleider

De verkiezingen zullen niet veel invloed hebben op het atoom- of buitenlandbeleid van Iran. Die portefeuilles zijn volledig in handen van Khamenei zelf. De opperleider steunt de stappen van de Raad der Hoeders. Volgens hem is er in het parlement geen plek voor politici die bang zijn zich uit te spreken tegen buitenlandse vijanden.

"Verkiezingen zijn een manier om de positie van het land te versterken. Een zwak parlement zal langetermijngevolgen hebben. Een zwak parlement zal de strijd tegen onze vijanden op negatieve wijze beïnvloeden. De verkiezing zal de kwade bedoelingen van Amerika neutraliseren", zei hij.

'Gematigde' president onder druk

Hervormingsgezinde Iraanse kiezers zijn teleurgesteld over hoe ongeorganiseerd en verdeeld hun kamp is. Ze hebben ook kritiek op de pragmatische president Hassan Rouhani. Hij beloofde in aanloop naar zijn herverkiezing in 2017 de sociale en politieke vrijheden in Iran te zullen uitbreiden, maar slaagde daar niet in.

Als de haviken een meerderheid in het parlement verwerven, komt Rouhani waarschijnlijk onder meer druk te staan. Hij is in aartsconservatieve hoek onder meer impopulair vanwege zijn rol bij de totstandkoming van het Atoomakkoord uit 2015.

Relatie met VS in afgelopen jaren verslechterd

De spanningen tussen Iran en de VS zijn opgelopen sinds 2018, toen de Amerikaanse president Donald Trump zijn land terugtrok uit het Atoomakkoord en opnieuw een streng sanctieregime instelde.

In reactie heeft Iran de productie van verrijkt uranium langzaam weer opgeschaald. Teheran zegt dat dit weer kan worden teruggedraaid als de Europese landen die het akkoord ook ondertekenden de Iraanse economie beschermen tegen de Amerikaanse maatregelen.

Het conflict met de VS liep in de afgelopen maanden weer hoog op, nadat de Amerikanen de leider van het elitekorps de Quds-brigade van de Iraanse Revolutionaire Garde doodden met een droneaanval. Qassem Soleimani gold als de architect van het buitenlandbeleid van Iran en zijn dood was een zware klap voor de leiders van de theocratische dictatuur.