Onderzoekers aan de KU Leuven in België hebben ontdekt dat een bestaand malariamedicijn werkt tegen COVID-19, de ziekte die door het coronavirus 2019-nCoV wordt veroorzaakt.

Het gaat om het middel chloroquine, dat sinds 1934 op de markt is. De Belgische professor Marc Van Ranst ontdekte in 2004 al dat het middel werkte tegen SARS, dat ook een coronavirus is. Vervolgens vroeg hij zich af of het middel ook zou werken tegen COVID-19.

In tien ziekenhuizen in Peking, Hunan en Guangdong is chloroquine de afgelopen periode getest op patiënten met COVID-19. Experts van het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie hadden maandag goed nieuws voor Van Ranst: het middel werkte.

Patiënten in China die een week chloroquine toegediend kregen, vertoonden minder koorts, hadden een verbeterde longfunctie en waren sneller weer virusvrij en genezen, aldus de KU. Tot op heden konden artsen alleen de symptomen van het virus bestrijden.

Het middel kan worden gebruikt totdat er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar is. Hier werkt de universiteit onder leiding van viroloog Johan Neyts momenteel hard aan. Naar verwachting duurt het echter nog circa twee jaar voordat een vaccin toegepast kan worden op mensen.

'Medicijn eenvoudig en goedkoop te maken'

Van Ranst is "verheugd dat chloroquine effectief werkt". Volgens hem is het middel "eenvoudig te produceren in grote hoeveelheden, ook al zijn er momenteel wereldwijd nog weinig producenten".

"We hopen dat chloroquine, mede omdat het erg goedkoop is, wereldwijd een impact kan hebben op de antivirale behandeling van patiënten met dit nieuwe coronavirus", aldus de wetenschapper.

Chloroquine was in 2004 niet getest op mensen, omdat de SARS-epidemie toen net voorbij was.